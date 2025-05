Forlì contro Cividale | Gara3 decisiva per i playoff di basket

Con le spalle al muro. Forlì, sotto 0-2 nella serie dei quarti contro Cividale dopo le due sconfitte in Friuli, domani sera in gara3 dovrà vincere per allungare la serie fino a gara4, eventualmente in programma domenica sempre in Romagna. Nel mondo Nba partite di questo tenore, senza domani, vengono chiamate ‘must win situation’, vale a dire gare che bisogna assolutamente vincere. Ai forlivesi, che contro i friulani hanno perso la quarta partita su quattro in stagione, nelle sfide contro Cividale sembra che manchi sempre ‘un centesimo per fare una lira’, vale a dire per centrare la vittoria. L’ Unieuro ha perso le due sfide in regular season rispettivamente di 8 in trasferta e di 3 in casa; poi nei playoff ha perso di 5 gara1 e di 8 gara2. Nel primo testa a testa della stagione (una delle sei occasioni in cui si è visto Shawn Dawson), Forlì fu avanti per quasi tutto il primo quarto, poi Cividale andò a +12 (31-19) nel secondo, ma i forlivesi rientrarono e, pur senza tornare in vantaggio, furono in partita fino alla fine. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

