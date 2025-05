Ford Pro è il marchio con il miglior grado di soddisfazione dei dealer di veicoli commerciali leggeri in Italia

Ford Pro si conferma leader in Italia per la soddisfazione dei dealer di veicoli commerciali leggeri, vincendo il premio come Marchio n. 1 per il quarto anno consecutivo. Marco Buraglio, Direttore Veicoli Commerciali di Ford Italia, ha ritirato il riconoscimento, evidenziando l'impegno continuo del marchio verso la qualità e il supporto ai propri partner.

Ford Pro vince il premio come Marchio n. 1 in Soddisfazione dei Dealer di Veicoli Commerciali Leggeri, come già avvenuto nel 2024, nel 2023 e nel quinquennio 2015-2019. Il riconoscimento è stato ritirato da Marco Buraglio, Direttore Veicoli Commerciali di Ford Italia.

