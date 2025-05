Fondazione Vassallo | Nasce a Gravina il Centro Nazionale Esperienziale e Formativo della Dieta Mediterranea

Protocollo d’intesa tra la Fondazione Angelo Vassallo e il Comune: un progetto educativo, ambientale e identitario per un nuovo modello di sviluppo sostenibile e di prevenzione delle malattie cardiovascolari e dismetaboliche.. Un patto tra territorio, memoria e futuro. A Gravina in Puglia prende ufficialmente vita il Centro Nazionale Esperienziale e Formativo della Dieta Mediterranea, frutto di un protocollo d’intesa tra il Comune e la Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore. Il Centro sarĂ un luogo dinamico dove la Dieta Mediterranea – riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità – potrĂ essere conosciuta, vissuta, insegnata e difesa come stile di vita, cultura del territorio e pratica sostenibile. L’iniziativa ha come obiettivo quello di coniugare formazione, promozione enogastronomica e sviluppo locale, a partire da una risorsa che è al tempo stesso agricola, sociale e culturale. 🔗Leggi su Puntomagazine.it