Fondazione Teatro il super-esperto Dovrà spulciare debiti e bilancio

Sarà il commercialista anconetano Camillo Catana Vallemani a verificare i dati di bilancio della Fondazione Teatro della Fortuna e il disavanzo di 340mila euro segnalato dal presidente Stefano Mirisola. L'incarico è stato affidato, per un importo di circa 12 mila euro, nella giornata di ieri dal direttore degli Affari Generali del Comune, Pietro Celani, al quale il sindaco Luca Serfilippi ha dato l'incarico di seguire la vicenda. "La situazione economica della Fondazione, così come delineata dal presidente presenta elementi di forte criticità che vanno valutati con serietà – dichiarano il sindaco Luca Serfilippi, l'assessore al Bilancio Alberto Santorelli e l'assessore alla Cultura Lucia Tarsi –. Una rappresentazione chiara e puntuale dei dati finanziari è fondamentale non solo per garantire trasparenza, ma anche per analizzare in modo consapevole gli scenari di sviluppo.

