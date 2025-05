Fondazione Casa di riposo Maria Rosaria Giannelli | nominato un commissario straordinario

La Regione Puglia ha nominato Maurizio Pesari, ex consigliere comunale di Brindisi, commissario straordinario per la Fondazione "Casa di riposo Maria Rosaria Giannelli". Il commissariamento, della durata massima di sei mesi, è stato attuato per garantire una gestione temporanea e efficace della struttura mentre si conclude il procedimento per la riorganizzazione dell'ente.

BRINDISI - La Regione Puglia ha nominato Maurizio Pesari, gi√† conigliere comunale a Brindisi, come commissario della Fondazione ‚ÄúCasa di riposo Maria Rosaria Giannelli‚ÄĚ con sede nella citt√†. Il commissariamento avr√†¬†una¬†durata massima di¬†sei mesi, salvo che si concluda prima il procedimento per. 🔗Leggi su Brindisireport.it ¬© Brindisireport.it - Fondazione ‚ÄúCasa di riposo Maria Rosaria Giannelli‚ÄĚ: nominato un commissario straordinario

Ne parlano su altre fonti

Brindisi, la Regione nomina Pesari per rimettere ordine nella Fondazione Giannelli

brundisium.net scrive: Con decreto firmato dal Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano in data 13 maggio 2025, Maurizio Pesari è stato nominato Commissario della Fondazion ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.