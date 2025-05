FOCUS MOTORI – Tutto il Motorsport minuto per minuto

Benvenuti a "Focus Motori", il vostro punto di riferimento per il motorsport minuto per minuto. Questa settimana, Luca Pellegrini da Spa per il WEC e Ugo Preti da Imola per la Formula 1 ci svelano i retroscena dei due eventi cruciale. Non perdete le interviste esclusive condotte da Alice Liverani!

Luca Pellegrini, redattore di OA Sport, presente a Spa per il Wec e uca Preti, presente a Imola per la Formula 1, ci raccontano tutti i retroscena dei due eventi più importanti di questa settimana nel Motor Sport, intervistati come sempre da Alice Liverani

