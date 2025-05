Flop Amadeus Like a Star parte male | collocazione sbagliata sul NOVE Ascolti TV e focus

Il tanto atteso debutto di "Like a Star", condotto da Amadeus su NOVE, ha avuto un avvio deludente. Nonostante le aspettative, la prima puntata ha registrato ascolti insoddisfacenti, evidenziando una collocazione poco felice e suscitando interrogativi sul futuro del programma. Scopriamo i dettagli di questo flop e le reazioni del pubblico.

Like a Star su NOVE: è flop di Amadeus alla prima puntata. Il tanto atteso debutto di Like a Star condotto da Amadeus su NOVE si è rivelato un inizio tutt'altro che esplosivo. Nonostante la presenza indiscutibilmente esperta del conduttore, gli ascolti TV di mercoledì 14 maggio 2025 raccontano una storia diversa: appena 473.000 spettatori nella fascia principale (2,4% di share), con un ulteriore calo nelle successive suddivisioni del programma, che hanno registrato risultati ancora più modesti. Nel dettaglio: dalle 21:35 alle 23:26 473.000 spettatori con il 2.4% di share; dalle 23:31 alle 23:58 379.000 spettatori con il 3.3%; dalle 0:02 alle 0:28 276.000 telespettatori e il 3.7%. Una partenza difficile, aggravata da una concorrenza televisiva feroce. Discovery ha proprio mollato Amadeus? La trasmissione si è schiantata contro la finale di Coppa Italia Milan - Bologna su Canale 5 (6. 🔗Leggi su Tvpertutti.it © Tvpertutti.it - Flop Amadeus, Like a Star parte male: collocazione sbagliata sul NOVE. Ascolti TV e focus

