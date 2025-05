Fiumicino sabato 17 maggio apertura notturna per il Museo delle Navi

Sabato 17 maggio 2025, il Museo delle Navi di Fiumicino e il Castello di Giulio II saranno eccezionalmente aperti di notte, in occasione della Notte Europea dei Musei. Grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura, sarà possibile esplorare queste meraviglie storiche a un prezzo simbolico di 1 €, offrendo un'opportunità unica di immergersi nel patrimonio culturale.

Fiumicino, 15 maggio 2025 – Anche il Ministero della cultura aderisce alla Notte Europea dei Musei. Sabato 17 maggio 2025 il Parco archeologico di Ostia antica apre al pubblico il Museo delle Navi di Fiumicino e il Castello di Giulio II nel borgo di Ostia antica, al prezzo simbolico di 1 €. L’orario di apertura del Museo delle Navi è dalle 19.30 alle 00.20, con ultimo ingresso alle 23.50; l’orario di apertura del Castello di Giulio II è dalle 19.30 alle 00.30, con ultimo ingresso alle 00.00. La Notte Europea dei Musei. La Notte Europea dei Musei è l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

