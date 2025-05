Fisco Cuchel Commercialisti | nuova Rottamazione cartelle? potenziale introito di 30 mld per Stato

Il fisco cuchel e i commercialisti si preparano a una nuova rottamazione delle cartelle che potrebbe interessare circa 23 milioni di contribuenti, tra pensionati, dipendenti e imprese. Secondo l'agenzia Adnkronos, questa iniziativa potrebbe generare un introito di circa 30 miliardi per lo Stato, somme fondamentali per il bilancio pubblico, in attesa di risoluzione.

(Adnkronos) – "Dal nostro osservatorio sono circa 23 milioni i contribuenti (pensionati, dipendenti, imprese) potenzialmente interessati da questa nuova rateizzazione delle cartelle per un potenziale introito da parte dello Stato di circa 30 miliardi; somme iscritte a bilancio ma che senza una nuova rottamazione diverrebbero nella quasi totalitĂ inesigibili. Mettere i cittadini, che hanno incontrato .

Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che la Lega intende introdurre una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali come " prioritĂ assoluta " per il 2025.