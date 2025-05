Fisco al via l’invio della precompilata 2025 | più contribuenti potranno usare il 730

Parte l'invio della dichiarazione precompilata 2025, con un'importante novità: un numero crescente di contribuenti potrà beneficiare del modello 730. Quest'anno, la possibilità di utilizzare il 730 si estende anche a chi ha tassazione separata, imposta sostitutiva e alle plusvalenze di natura finanziaria, semplificando così il processo di dichiarazione dei redditi.

Il modello 730 sarà disponibile anche per chi ha tassazione separata, imposta sostitutiva o plusvalenze di natura finanziaria

