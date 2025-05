Firenze, 15 maggio 2025 - Si è conclusa a San Salvi la quarta edizione del Festival “Spacciamo Culture interdette” - realizzato da Chille de la balanza con giovani Artisti dell’Accademia Belle Arti di Firenze e del Dida Dipartimento di Architettura UniFi - e dedicato alla rigenerazione culturale e sociale dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi. Si è svolto da domenica 11 a martedì 13 maggio, giorno anniversario della legge 180 che sancì nel 1978 il definitivo superamento dei manicomi in Italia. Centinaia di persone, molti giovani, hanno visitato le tante installazioni presenti nel parco, nate dalle creazioni di dieci giovani artisti, italiani e non solo: una testimonianza viva di come prendersi cura di un luogo tra i più affascinanti e meno conosciuti di Firenze. Un’attenzione diversa ma non meno significativa ha accompagnato la presentazione dei momenti di Teatro e Danza, a partire dalla prima assoluta di “Ritornerai bambina”, lo spettacolo di e con Antonio Coccia e con Carlo Celotti, che vinse la scorsa edizione del Festival e che ora – sotto l’egida dei Chille - è in partenza per un tour nazionale. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, successo per il festival Spacciamo Culture interdette a San Salvi