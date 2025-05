Firenze nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione | 18enne arrestato dalla Polizia

A Firenze, la polizia ha arrestato un 18enne senegalese sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip. Il giovane, fermato nei pressi della stazione, è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, facendo emergere ancora una volta il problema della droga nella città. L'operazione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga.

Un giovane senegalese è stato arrestato a Firenze per spaccio di cocaina. Fermato nei pressi della stazione con 45 frammenti di droga. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia

Se ne parla anche su altri siti

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia

Lo riporta virgilio.it: Un giovane senegalese è stato arrestato a Firenze per spaccio di cocaina. Fermato nei pressi della stazione con 45 frammenti di droga.

Sorpreso con 45 dosi di cocaina: arrestato in zona Stazione

Da nove.firenze.it: Tra di loro è stato fermato e controllato il 18enne sorpreso ad occultare all’interno degli slip un involucro contenente 45 frammenti di sostanza stupefacente avvolti in cellophane trasparente ...

Santa Maria Novella, sorpreso con 45 dosi di cocaina negli slip: in manette

Come scrive msn.com: Firenze, 14 maggio 2025 – È stato sorpreso c on 45 dosi di cocaina nascoste negli slip un cittadino senegalese di 18 anni arrestato nel pomeriggio di ieri dalla polizia di Stato nei pressi della stazi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Blitz Ultima Generazione agli Uffizi di Firenze: volantini e proteste davanti alla Primavera di Botticelli

Il 3 marzo 2024, un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha condotto un blitz presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, attaccando volantini sul vetro protettivo dell'opera Primavera di Botticelli e sul muro adiacente.