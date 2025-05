Firenze la Riottosa apre per la prima volta le sue porte alla città

Firenze, 15 maggio 2025 – Un nuovo spazio pubblico tra il Galluzzo e la Certosa prende vita con una giornata di visite, racconti e futuro condiviso. Domenica 18 maggio, a partire dalle ore 15, nell’ambito dell’iniziativa Ciclabiliamo il Galluzzo, la Riottosa apre per la prima volta le sue porte alla cittadinanza. Una passeggiata libera all’interno di uno spazio storico, affacciato sul vecchio percorso per la Certosa, che segna l’inizio di un nuovo cammino di apertura e restituzione alla comunità. La Riottosa, conosciuta anche come ex Telegrafo, è un bene di proprietà dello Stato situato tra la Certosa di Firenze e il centro abitato del Galluzzo. Grazie alle iniziative di valorizzazione dell’Agenzia del Demanio, Lama Impresa Sociale si è aggiudicata la concessione dell’immobile attraverso il un bando pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore (art. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, la Riottosa apre per la prima volta le sue porte alla città

