Fiorentina | Comuzzo ha rinnovato il contratto fino al 2029

La Fiorentina annuncia con soddisfazione il rinnovo del contratto del giovane calciatore Pietro Comuzzo, che rimarrà legato al club viola fino al 2029, con un’opzione per estenderlo fino al 2030. Questa mossa dimostra la fiducia della società nel talento del giocatore e la volontà di costruire un futuro solido insieme.

