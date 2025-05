Fiorello salta il ritorno su Radio 2? È sparito! Irritato per la fuga di notizie

Fiorello, famoso showman italiano, avrebbe dovuto tornare su Radio 2, ma la sua apparizione è incerta. Irritato per la fuga di notizie, sembra essersi eclissato. Le indiscrezioni sul suo possibile ritorno hanno infiammato gli animi, ma ora la situazione appare più nebulosa che mai. Scopri di più su questa intrigante vicenda su Perizona.it.

È di ieri l’indiscrezione di un ritorno di Rosario Fiorello non in tv ma su Radio 2. Secondo quanto riportato . Fiorello, salta il ritorno su Radio 2? “È sparito! Irritato per la fuga di notizie” su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Fiorello, salta il ritorno su Radio 2? “È sparito! Irritato per la fuga di notizie”

Fiorello è sparito, panico in Rai: “È irritato”, debutto in bilico e Biggio escluso

libero.it scrive: Il ritorno su Rai Radio 2 dello showman siciliano rischia di slittare a meno di 24 ore dal debutto: il forfait dell’ultimo minuto per la fuga di notizie ...

Fiorello «sparisce» alla vigilia della nuova trasmissione: «Irritato per la fuga di notizie». Biggio in forse

Lo riporta informazione.it: Secondo Adnkronos, lo showman sarebbe pronto a tornare «on air» da venerdì 16 maggio. Si attende un annuncio a sorpresa, ma tanti dettagli sono ancora da definire Radio 2 Extra. Sarebbe questo il (pro ...

Fiorello potrebbe tornare in radio per il suo 65esimo compleanno: ecco cosa sappiamo

Come scrive ecodelcinema.com: Fiorello potrebbe tornare su Rai Radio2 il 16 maggio, giorno del suo 65esimo compleanno, con un evento speciale che riaccenderebbe l'entusiasmo dei fan per la storica fascia pomeridiana.

