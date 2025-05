Fiorello imbufalito fuga a pochi giorni dal nuovo programma | è caos in Rai

Fiorello è in fermento: la fuga a pochi giorni dal debutto del suo nuovo programma ha scatenato il caos in Rai. Il ritorno del celebre mattatore di Viva Rai2!, programmato per il 16 maggio – coincidente con il suo 65esimo compleanno – sta creando tensione nei vertici di Viale Mazzini, alimentato da indiscrezioni diffuse prematuramente.

Fiorello sì, Fiorello no. Il ritorno del mattatore di Viva Rai2! sulla scena televisiva, previsto per domani, venerdì 16 maggio – proprio il giorno del suo 65esimo compleanno – sta agitando le acque ai vertici di Viale Mazzini. L’indiscrezione, trapelata prima del tempo e diffusa da alcune testate, ha innescato una reazione a catena in Rai e, a quanto pare, avrebbe infastidito lo stesso showman. Fiorello, infatti, sarebbe rimasto talmente irritato dalla fuga di notizie da decidere di sparire temporaneamente anche dai social, alimentando i sospetti su un possibile forfait all’ultimo momento. Un’ipotesi che non ha però fermato la macchina organizzativa dell’ azienda pubblica: a Via Asiago i preparativi sono comunque partiti, come se lo show dovesse effettivamente andare in onda. L’allestimento dello studio procede a ritmo serrato: tutto è pronto per un suo possibile ripensamento. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fiorello imbufalito, “fuga” a pochi giorni dal nuovo programma: è caos in Rai

