News Tv. Fiorello, atteso ritorno in Rai: lo showman si defila prima del debutto?. Il celebre conduttore di Viva Rai2! è pronto a ritornare sul piccolo schermo in occasione del suo 65esimo compleanno, programmato per venerdì 16 maggio. Questa notizia, trapelata prima del previsto, ha agitato i vertici di Viale Mazzini e suscitato reazioni contrastanti all'interno della Rai, provocando disappunto nello stesso showman. Cosa sta succedendo. Atteso il ritorno di Fiorello in tv, ma qualcosa va storto. Il ritorno di Fiorello è avvolto da un alone di mistero a causa di indiscrezioni che hanno portato lo showman a ritirarsi temporaneamente anche dai social.

