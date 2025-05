finti corriere tentato il colpo in gioielleria messi in fuga dal proprietario 91enne

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 15 maggio 2025 – Si sono finti corrieri e hanno tentato di mettere a segno una rapina alla gioielleria Pedrosi di via Minzoni, a Santarcangelo. Alla fine, sono stati messi in fuga dal proprietario di 91 anni e sono scappati, lasciando lì il borsone con la refurtiva. Sul caso sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno esaminando le telecamere e raccogliendo le testimonianze. Il blitz è scattato oggi, attorno alle 12.30, quando i due malviventi sono arrivati vicino alla gioielleria con un furgone bianco. Si sono finti dei corrieri di una ditta, incaricati di svolgere una consegna, e con quello stratagemma sono riusciti a farsi aprire la porta del negozio. Nella gioielleria, in quel momento, c'erano il titolare di 91 anni e la figlia. I rapinatori si sono camuffati indossando cappellino e occhiali da sole per coprire il volto, poi uno di loro ha estratto una pistola e l'ha usata per minacciare padre e figlia, mentre il complice faceva incetta di preziosi, infilandoli in un borsone. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

