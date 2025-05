Finito il conclave papa Leone XIV si è ripreso subito il telefonino e ha ringraziato gli amici per gli auguri fatti E uno ha postato la foto

Dopo la sua elezione al Conclave, Papa Leone XIV ha immediatamente riacquisito il suo telefonino, precedentemente depositato nel garage di Santa Marta. Ha ringraziato gli amici per gli auguri e uno di loro ha condiviso una foto. L'evento è stato rivelato dall'account della diocesi americana su “X” alcuni giorni dopo la sua elezione.

Che cosa ha fatto p apa Leone XIV all’indomani della sua elezione al Conclave? Si è ripreso il telefonino che aveva dovuto depositare nel garage di Santa Marta, e l’ha iniziato subito ad utilizzare. Il particolare emerge a qualche giorno di distanza grazie all’account su “X” della diocesi americana di Tucson che ha voluto postare ai suoi fedeli la schermata di uno scambio di messaggi con il neo Papa, con gli auguri fatti la sera stessa dell’elezione (ma lui non poteva vederli non avendo con sé il telefonino) e la risposta del pontefice il giorno dopo. Il “wow” scritto al papa dal vescovo Kicanas la sera stessa della sua elezione. Anche se è oscurato l’account da cui è partito il primo messaggio, si tratta del vescovo emerito e neoamministratore apostolico di Tucson, Gerald Frederick Kicanas, nominato ancora da papa Francesco a metà marzo. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Finito il conclave papa Leone XIV si è ripreso subito il telefonino e ha ringraziato gli amici per gli auguri fatti. E uno ha postato la foto

