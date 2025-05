Finisce l'avventura di Massara al Rennes | risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma

Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico. Le sue scelte future potrebbero rilevarsi decisive per il proprio percorso professionale.

Arrivano grosse novità dal Rennes. Frederic Massara, ex dirigente del Milan e della Roma arrivato in Francia solamente durante lo scorso anno,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma

Secondo calciomercato.com: Arrivano grosse novità dal Rennes. Frederic Massara, ex dirigente del Milan e della Roma arrivato in Francia solamente durante lo scorso anno, ha lasciato ufficialmente.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere Milan-Rennes tv streaming: probabili formazioni

Il Milan incontra il Rennes in quello che si preannuncia come un appassionante scontro di andata dei playoff di Europa League, gli appassionati di calcio sono invitati a non perdere l'azione.