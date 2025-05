Finge di essere inviata del Tribunale | truffa anziana ma i carabinieri la arrestano

Una truffa astuta ha messo nel mirino un'anziana di 80 anni, ingannata da una falsa inviata del tribunale. Convinta di collaborare con i carabinieri, ha consegnato 1,2 chili di oro. Ma la verità è emersa rapidamente: proprio mentre la truffatrice operava, i carabinieri erano già pronti ad arrestarla per il suo losco inganno.

Una voce al telefono, una falsa divisa e la paura: così un’anziana è stata ingannata. La vittima, 80 anni, è stata indotta a consegnare 1,2 chili di oro credendo di collaborare con l’Arma: la truffatrice si fingeva inviata del Tribunale ma i carabinieri erano a pochi passi. Ha agito in concorso. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Finge di essere inviata del Tribunale: truffa anziana, ma i carabinieri la arrestano

