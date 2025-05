Fine vita salta la pronuncia del Tar sulle delibere della Regione

La pronuncia del TAR sulle delibere riguardanti il fine vita in Emilia-Romagna è stata sospesa. Lo scorso marzo, Valentina Castaldini, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, ha presentato un ricorso, supportata da associazioni e comitati, in relazione a un caso specifico che coinvolge un paziente e la gestione delle scelte finali di vita.

Lo scorso marzo la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Valentina Castaldini aveva presentato un ricorso contro le delibere della Regione Emilia-Romagna a proposito del fine vita. Lo aveva fatto, insieme a alcune associazioni e comitati, in merito ad una applicazione concreta: un paziente.

Quindi da un punto di vista tecnico sono venute meno le esigenze cautelari, cioè non c'è più urgenza di decidere se queste delibere della Regione Emilia-Romagna possono essere applicate o meno, perché ...

Il paziente che aveva chiesto il suicidio assistito è morto naturalmente, quindi sono venute meno le cause dell'udienza ...

È morto per cause naturali il paziente che in Emilia-Romagna era in attesa di suicidio assistito e aveva completato l'iter burocratico per accedervi, poi sospeso perché il Tar aveva accolto la richies ...

