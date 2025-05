Fine vita muore richiedente sera prima dell’udienza | salta pronuncia del Tar dell’Emilia Romagna

La sentenza del Tar dell'Emilia Romagna, attesa per oggi, è stata annullata dopo la tragica morte del richiedente avvenuta la sera precedente. La corte ha stabilito che non sussistono più le esigenze cautelari, escludendo l'urgenza di una decisione su un tema delicato come quello del fine vita.

Il Tribunale avrebbe dovuto esprimersi oggi, ma la sentenza è saltata poiché non sussisterebbero più le esigenze cautelari, ovvero non vi sarebbe più l'urgenza di prendere una decisione

