Fine vita morto paziente in Emilia Romagna | era in attesa del suicidio assistito

In Emilia Romagna, un paziente in attesa di suicidio assistito si è trovato di fronte a una sospensione della procedura a causa di una decisione del Tar. Il caso solleva interrogativi etici e giuridici sulla fine vita e l'accesso ai diritti per chi cerca di porre fine alle proprie sofferenze.

(Adnkronos) – Era in attesa di sottoporsi al suicidio assistito e aveva completato tutte le fasi dell’iter burocratico previsto per accedere al trattamento. La procedura però si era interrotta dopo che il Tar dell’Emilia Romagna aveva accolto la richiesta di sospensiva avanzata da Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia. E così il paziente è . L'articolo Fine vita, morto paziente in Emilia Romagna: era in attesa del suicidio assistito proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Fine vita, morto paziente in Emilia Romagna: era in attesa del suicidio assistito

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fine vita, morto paziente in Emilia Romagna: era in attesa del suicidio assistito

Lo riporta adnkronos.com: Proprio nella giornata di oggi il Tar si sarebbe espresso in merito al ricorso presentato da una consigliera regionale di Forza Italia e dalle associazioni pro-vita per sospendere l’iter di accesso al ...

Fine vita in Emilia-Romagna, muore il paziente bloccato dalla sospensiva e salta la pronuncia del Tar sulle delibere della Regione

Si legge su msn.com: È morto per cause naturali il paziente che in Emilia-Romagna era in attesa di suicidio assistito e aveva completato l’iter burocratico per accedervi, poi sospeso perché il Tar aveva accolto la richies ...

Fine vita, il paziente bloccato dalla sospensiva muore alla vigilia del verdetto del Tar

Da bologna.repubblica.it: Adesso il tribunale amministrativo dovrà fissare una nuova udienza per discutere nel merito della delibera approvata dalla Regione Emilia-Romagna ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ANICIPAZIONI IL COLLEGIO 5: I GIOCHI DELLA GIOVENTÙ E L' ATTESA PER GLI ESAMI FINALI

Settimo e penultimo appuntamento con Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 realizzato con la collaborazione di Banijay Italia in onda martedì 8 dicembre, alle 21:20, che continua ad appassionare il pubblico degli adolescenti, raggiungendo picchi di ascolto eccezionali.