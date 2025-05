Fine vita il paziente bloccato dalla sospensiva muore alla vigilia del verdetto del Tar

Un paziente in attesa di un verdetto cruciale sul fine vita è tragicamente deceduto proprio prima della decisione del TAR. Questo evento solleva interrogativi e richieste di giustizia, spingendo il tribunale amministrativo a programmare una nuova udienza per esaminare attentamente la delibera approvata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha suscitato una vivace discussione legale e etica.

Adesso il tribunale amministrativo dovrà fissare una nuova udienza per discutere nel merito della delibera approvata dalla Regione Emilia-Romagna 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fine vita, il paziente bloccato dalla sospensiva muore alla vigilia del verdetto del Tar

Salvini commenta la bocciatura della Legge sul fine vita in Veneto: Bene il No

Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha condiviso il suo parere sulla recente bocciatura della legge sul fine vita nel Veneto.