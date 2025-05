Finalmente siamo qui insieme come X chiede da un anno! | Damiano David appare con Olga Fernando

Piccolo siparietto comico tra Damiano David e una delle interpreti più famose d’Italia: Olga Fernando, vista in numerose trasmissioni televisive dal “Maurizio Costanzo Show” a “C’è Posta per Te”. Il cantautore ha presentato il suo primo disco da solista “Funny Little Fears” ai Forum Studios, dove hanno inciso Luis Bacalov, Ennio Morricone e Piero Piccioni per citarne alcuni, in centro a Roma. Durante l’incontro con la stampa, noi di FqMagazine eravamo presenti, ad un tratto è salita sul palco Olga Fernando. Applausi e sorrisi per la gradita presenza, che si è resa necessaria perché presenti anche colleghi giornalisti dei media internazionali. Lo stesso Damiano ha poi scherzato su sulla presenza della Fernando: “Mi hanno chiesto di rispondere in inglese a queste domande, quindi non mi prendete per il cu*o. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

