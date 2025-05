Finali Nazionali di pallavolo giovanile | Modena protagonista con sei squadre in gara

Con le categorie Under 18 femminile, ed Under 19 maschile, inizia domani la kermesse delle Finali Nazionali di pallavolo giovanile, tradizionale appuntamento primaverile che mette in mostra il meglio del prolifico vivaio del volley italiano: come sempre la pallavolo modenese è tra le attese protagoniste delle fasi finali che per tre week end catalizzeranno l’interesse di tifosi ed addetti ai lavori. Sono sei le squadre modenesi al via, tutte qualificate direttamente alla fase finali di queste manifestazioni, in virtĂą dei titoli regionali di categoria recentemente conquistati: si parte con il Modena Volley nell’Under 19 maschile, e con la Moma Anderlini in quella femminile, con l’aggiunta che la squadra femminile si è qualificate per le finali in tutte e tre le categorie federali, evento che ha un solo precedente nelle Finali 2022. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

