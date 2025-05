Finale Europa League Vicario | Il Tottenham contro lo United può fare la storia Siamo un grande gruppo abbiamo reagito alle difficoltà E se si va ai rigori sono pronto

In vista della finale di Europa League, Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, esprime la sua determinazione: "Siamo un grande gruppo, abbiamo affrontato le difficoltà e, se servono i rigori, sono pronto". Il Tottenham si prepara a scrivere la storia contro il Manchester United, cercando il riscatto dopo una stagione deludente.

Le parole di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, in vista della finale di Europa League in programma contro il Manchester United Tra poco meno di una settimana il Tottenham ha l’occasione per riscattare una brutta stagione in patria affrontando il Manchester United nella finale di Europa League. Tra i pali c’è un portiere italiano, Guglielmo . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Finale Europa League, Vicario: «Il Tottenham contro lo United può fare la storia. Siamo un grande gruppo, abbiamo reagito alle difficoltà. E se si va ai rigori sono pronto»

Approfondimenti da altre fonti

Coppe Europee, tanti italiani protagonisti: Vicario e Maresca vedono la finale

Lo riporta calcionews24.com: Coppe Europee, non solo l’Inter, ma tanti altri italiani hanno ambizioni di finale e vittoria tra Champions, Europa e Conference League L’Italia continua a brillare nelle Coppe Europee non solo grazie ...

Finale UEFA Europa League 2025: tutto quello che c'è da sapere

Riporta it.uefa.com: La UEFA Europa League 2024/25 si concluderà allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna, con una finale tutta inglese.

Tottenham-Manchester United: dove vedere la finale di Europa League in Tv e in streaming

Da tag24.it: La finale di Europa League verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, mentre chi vorrà seguirla in streaming potrà farlo tramite la piattaforma NOW TV. Ancora da capire se l'evento sarà disponibile ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ballando con le stelle, una finale densa di colpi di scena

Non sono mancati i colpi di scena nella finale di Ballando con le Stelle, che ha salutato i suoi vincitori tra polemiche e sorprese.