Nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio, è andata in scena la finale di Coppa Italia, che si è disputata allo Stadio Olimpico, con il Bologna che ha trionfato battendo 1-0 il Milan. A regalare il trofeo alla formazione di Vincenzo Italiano è stata la rete ad inizio secondo tempo di Dan Ndoye, dopo la quale i rossoneri non sono riusciti a reagire. Terzo successo della storia dunque per i felsinei, che coronano una nuova stagione di alto livello portando a casa un titolo più che meritato. Se sul terreno di gioco a prendersi la scena sono stati i giocatori rossoblù, sugli spalti è invece andata in scena una dimostrazione di inciviltà da parte dei tifosi del Milan, che per l’occasione erano collocati in Curva Sud, ovvero quella che spetta ai supporters della Roma nei match casalinghi. All’indomani della sfida lo scenario racconta di scritte offensive sui muri dei bagni e sui seggiolini, oltre che danni a quest’ultimi con accendini. 🔗Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Finale Coppa Italia, tifosi del Milan danneggiano la Curva Sud: rovinati i seggiolini