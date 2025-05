Finale Champions Totti | Tifiamo Inter è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa

Durante il torneo Padel Mania a Pescara, Francesco Totti ha espresso il suo supporto per l’Inter, l’unica squadra italiana ancora in corsa per l'Europa. L’icona del calcio ha commentato anche la battaglia per lo scudetto tra Napoli e Inter, rivelando le sue preferenze e analizzando le prospettive delle squadre.

Finale Champions, Totti: «Tifiamo Inter, è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa». Durante il torneo Padel Mania, tenutosi a Pescara, l’icona del calcio italiano Francesco Totti ha condiviso le sue opinioni riguardo alla corsa scudetto tra Napoli e Inter. Inoltre, ha rivelato chi tiferà nella finale di Champions League che si terrà a Monaco di Baviera il 31 maggio. LE PAROLE DI FRANCESCO TOTTI – «Non c’è mai stato un campionato così aperto fino alla fine. Una sfida bellissima da vedere. E in finale Champions League tifiamo Inter, è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa e speriamo che possa ottenere un grande risultato. Coppa Italia? È un successo che va applaudito, il Bologna ha fatto un grande percorso e si è dimostrato all’altezza di una grande partita. Hanno vinto e meritano grandi complimenti. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Finale Champions, Totti: «Tifiamo Inter, è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa»

Totti: "Lotta scudetto bellissima da vedere. E in finale di Champions League tifiamo Inter"

Ci sono la lotta scudetto, la finale di Champions League e quelle di Coppa Italia tra i temi toccati da Francesco Totti, intercettato da TMW a margine del torneo 'Padel Mania' in corso a Pescara.

Totti: "Roma in Champions? Non sarà facile, bisogna anche sperare che Juve e Lazio non vincano"

L'ex capitano della Roma Francesco Totti è stato intercettatol da Sportmediaset a margine della Finale di Coppa Italia: "Scudetto? Il Napoli ha qualche chance in più ...

Totti: "Champions? Per la Roma non sarà facile. Non dipende più dai giallorossi"

L'ex Capitano ha commentato le possibilità di vedere la squadra di Ranieri nella maggiore competizione europea prima della finale di Coppa Italia

