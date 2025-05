Final Destination | Bloodlines torna al cinema la saga in cui la Morte presenta il conto con creatività e sarcasmo

Oggi, 15 maggio, il grande schermo accoglie **Final Destination: Bloodlines**, il sesto capitolo di una saga iconica dove la morte gioca a fare la creativa. Distribuito da Warner Bros Pictures, il film ritorna a esplorare temi di fatalità e sovrannaturale con il consueto sarcasmo. Scopriamo insieme la storia affascinante di un franchise che ha segnato il Duemila.

Arriva al cinema oggi, 15 maggio, distribuito da Warner Bros Pictures il nuovo Final Destination: Bloodlines, sesto film di un franchise di grande successo che è nato - non a caso - nel Duemila e il cui ultimo episodio risale al 2011. Ripercorriamo insieme storia e temi di Final Destination. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Final Destination: Bloodlines, torna al cinema la saga in cui la Morte presenta il conto con creatività e sarcasmo

Tra premonizioni e carneficine, ripercorriamo l'evoluzione della saga di Final Destination aspettando il nuovo capitolo

Secondo wired.it: A venticinque anni dal decollo del volo 180, la saga torna a farci guardare con sospetto ogni dettaglio del quotidiano. E se c’è una certezza è che la morte non ha volto, ma ha sempre un piano ...

