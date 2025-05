La possibilità che la Fiera Agricola Mugellana non trovi posto nell’area fiere di Borgo San Lorenzo e l’invito del presidente degli allevatori Nocentini rivolto ai sindaci per spostarla altrove, sta suscitando forti polemiche, e non solo a livello politico. Va all’attacco la consigliera regionale Tozzi (FdI): "L’amministrazione comunale purtroppo ha dimostrato più volte una palese incapacità organizzativa - attacca -. La gestione della Fiera è solo l’ultimo disastro in termini temporali. Troppi sono gli eventi, sociali e sportivi, cancellati senza un apparente motivo. I cittadini sono esausti di questa inettitudine". Gli replica duramente il sindaco Leonardo Romagnoli, che ricorda di essere stato fin dagli inizi tra gli organizzatori della Fiera: "Siamo tanto incapaci, da aver organizzato questa manifestazione per 45 anni ospitando allevatori da tutta Italia che ci hanno sempre riconosciuto professionalità e accoglienza". 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiera, ipotesi rinvio. Scoppia la polemica