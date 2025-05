Fiamme in ex hotel in centro a Como rifugio per senzatetto | possibile innesco da rifiuti

Oggi, intorno alle 13:40, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio nell'ex hotel "Le Petit Chateau" di Como, frequentato da senzatetto. Le fiamme potrebbero essere state innescate da rifiuti accumulati. La situazione ha richiesto un soccorso tecnico urgente, mobilitando le squadre per garantire la sicurezza della zona e delle persone coinvolte.

Oggi, intorno alle 13:40, i vigili del fuoco sono intervenuti per un soccorso tecnico urgente a Como, in via Barelli, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno di un edificio abbandonato, ex hotel "Le Petit Chateau", attualmente frequentato da persone senza fissa dimora. Le fiamme hanno. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Fiamme in ex hotel in centro a Como, rifugio per senzatetto: possibile innesco da rifiuti

Su questo argomento da altre fonti

Fiamme in hotel, turisti in strada: paura nel centro di Pescara

Lo riporta abruzzo.cityrumors.it: Pescara, scoppia un incendio all'Hotel Holiday sul lungomare Cristoforo Colombo. Vigili del fuoco spengono le fiamme, evacuati i presenti.

Busto Arsizio, fiamme all’interno dell’ex centro di accoglienza

Riporta laprovinciadivarese.it: BUSTO ARSIZIO – Questo pomeriggio, intorno alle ore 15 circa, alcuni residenti hanno allertato i Vigili del Fuoco per via di un incendio divampato all’interno della ex palazzina Enel di via ...

Divampa incendio in pieno centro storico: ristorante all’interno di ex chiesa divorato dalle fiamme

Segnala nordest24.it: VERONA – Notte di paura nel cuore del centro storico, dove un violento incendio ha devastato un ristorante situato in via Santa Felicita a Verona. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 2:30 di ve ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Hotel Rigopiano : Oggi ricordo delle 29 vittime

Il 18 gennaio 2017 una valanga di 120.000 tonnellate, innescata da una sequenza di terremoti, ha travolto l'Hotel Rigopiano di Farindola, sul Gran Sasso, uccidendo 29 persone.