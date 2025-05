A gennaio la classe superiore 2EL del liceo d’Arconate d’Europa ha partecipato ad un concorso particolare: realizzare un video o un podcast, della durata massima di tre minuti, che raccontasse una storia o una leggenda di un Paese francofono, il tutto in lingua transalpina. In palio una giornata all’ ambasciata francese a Milano. Gli alunni non solo hanno accettato la sfida lanciatagli dal dirigente scolastico Emanuele Marcora e dalle professoresse Stephanie Castoldi e Giulia Micali ma sono riusciti a vincere il concorso che, infatti, è risultato il più votato online sulle piattaforme YouTube e Facebook: "Abbiamo messo in scena la fiaba del Québec Le Rocher Percé, completamente incentrata sull’amore ma con un finale piuttosto tragico. Dopo aver raccolto tutte le informazioni sulla fiaba, l’abbiamo messa in scena trovando le location giuste e mettendoci tutto l’impegno possibile. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiaba, amore e sorpresa. L’idea della classe 2EL vince il concorso