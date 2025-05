Festival Nazionale degli Aquiloni Terra delle Gravine a Castellaneta Marina il 17 e 18 maggio 2025

Il 17 e 18 maggio 2025, Castellaneta Marina si trasforma in un palcoscenico di colori e creatività con il “Festival Nazionale degli Aquiloni Terra delle Gravine”. Due giorni di emozioni, arte e allegria, dove il cielo si riempie di fantastici aquiloni, regalando attimi magici a grandi e piccini. Un evento da non perdere!

Castellaneta Marina accoglie il "Festival Nazionale degli Aquiloni Terra delle Gravine". Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 il cielo della splendida della località balneare di Castellaneta Marina si colora di emozione, arte e leggerezza con il Festival degli Aquiloni Terra delle Gravine, organizzato dall'associazione Visit Terra delle Gravine in collaborazione con l'associazione Amici del Vento e con la BKW Italia partner ufficiale dell'evento che ha creduto fin dall'inizio nella forza evocativa di questo progetto, un evento dedicato alla bellezza del volo, alla creatività e alla promozione del turismo ecosostenibile. L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Castellaneta e patrocinata dallo stesso comune, dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione, nasce con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico trasversale di famiglie, bambini, turisti, artisti e appassionati, attraverso un ricco programma di attività all'aperto, laboratori, spettacoli e performance artistiche.

