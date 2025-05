Il Festival di Cannes ha suscitato scalpore a seguito di una decisione eccezionale. In un atto senza precedenti, l’attore francese Théo Navarro-Mussy, noto per il suo ruolo secondario in Dossier 137 diretto da Dominik Moll, non potrà presentare ufficialmente il film, a causa di gravi accuse che lo coinvolgono. La scelta è stata resa nota . L'articolo Festival di Cannes esclude Théo Navarro-Mussy per accuse di violenze da ex compagne è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

