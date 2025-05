Festa multietnica in Bolognina | Questo gol ha unito la comunità

Abbiamo vissuto la notte dei miracoli, come cantava il nostro Lucio. Una notte che non dimenticheremo mai, che profuma di orgoglio e appartenenza. Bologna ha vissuto la sua notte, ed è proprio, come cantiamo e diciamo da metà stagione, da quando il Bologna è tornato a essere un Gran Bologna, che si muove la città. I rossoblù segnano la storia, la scrivono e la incorniciano. La prendono tra le mani, anzi tra i piedi di Ndoye, che gonfia la rete all’Olimpico e porta la città sulle nuvole. La città è incredula, si lascia andare a un’esultanza liberatoria che può significare solo una cosa: a Roma, il Bologna ha vinto contro il Milan in finale di Coppa Italia. Un trofeo in casa rossoblù che mancava da 51 anni. E la città tutta si connette ai trentamila tifosi che dipingono di rossoblu la capitale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

