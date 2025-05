Festa dell' Autonomia gli studenti siciliani a lezione di Statuto | il 15 maggio lezioni regolari

Il 15 maggio celebra la festa dell'autonomia in Sicilia, ricordando l'approvazione dello Statuto della Regione Siciliana nel 1946. Questo documento fondamentale non solo definisce l'identità siciliana, ma è stato integrato nella Costituzione italiana nel 1948. Per gli studenti, è un'opportunità di apprendimento sulle radici e l'importanza dell'autonomia regionale, in un contesto di lezioni regolari.

"Il 15 maggio del 1946 vedeva la luce la nostra carta fondamentale: lo Statuto della Regione Siciliana. Nel 1948 verrà 'integrato' nella Costituzione italiana, entrando così a pieno titolo nella legge fondamentale dello Stato. È un giorno importante e da ricordare perché testimonia la peculiarità . 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Festa dell'Autonomia, gli studenti siciliani a lezione di Statuto: il 15 maggio lezioni regolari

Festa dell'Autonomia, Turano: Il 15 maggio studenti a lezione di Statuto

Il 15 maggio del 1946 vedeva la luce la nostra carta fondamentale: lo Statuto della Regione Siciliana. Nel 1948 verrà "integrato" nella Costituzione italiana, entrando così a pieno titolo nella legge

