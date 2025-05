festa della repubblica celebrazioni ad altopascio con la prefetta scaduto

Celebrazioni itineranti per il 2 giugno, la festa della Repubblica. Nel 2024 a Pietrasanta, tra pochi giorni ad Altopascio. Per la prima volta i festeggiamenti istituzionali della giornata in cui fu sconfitta la Monarchia, si svolgeranno ad Altopascio, su proposta e organizzazione della Prefettura di Lucca, con il coinvolgimento del Comune, delle forze dell’ordine e di tutta la rete civile, associativa, scolastica e sociale. Questa è la decisione del Prefetto di Lucca, Giusi Scaduto, subito accolta dal sindaco, Sara D’Ambrosio. Una decisione che nasce dalla volontĂ della Prefettura di toccare, anno dopo anno, tutti i territori della provincia per le celebrazioni ufficiali del 2 giugno, affiancandole a quelle consuete previste sempre a Lucca, il cui programma è in corso di definizione. "Un inno alla legalitĂ e alla democrazia - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio, - nel rispetto dei valori fondanti della Repubblica italiana incardinati nella nostra Costituzione, ancora così attuale, ancora così necessaria. 🔗Leggi su Lanazione.it

