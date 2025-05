Festa dei Ceri a Gubbio | 46 interventi sanitari registrati fino alle 13 cinque i ricoveri in ospedale

In occasione della tradizionale Festa dei Ceri a Gubbio, il servizio sanitario ha registrato un intenso flusso di interventi. Fino alle ore 13, sono stati effettuati 46 interventi, di cui 5 hanno richiesto il ricovero presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino, evidenziando l'importanza del piano di soccorso attuato dai professionisti.

Si conferma intenso l’impegno dei sanitari in occasione della Festa dei Ceri di Gubbio. Fino alle ore 13 sono stati registrati 46 interventi sanitari, di cui 5 con accesso al Pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Il piano di soccorso, predisposto dai professionisti del Presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1, ha previsto l’attivazione di tre punti medici avanzati (nei pressi di Palazzo dei Consoli, Palazzo Comunale e Palazzo Pretorio), una squadra di soccorritori a piedi in piazza Grande e quattro ambulanze dislocate in punti strategici della città : via dei Consoli, via Savelli, largo Mastro Giorgio e piazza San Francesco. Nel dettaglio, tra i casi trattati figurano: 1 crisi epilettica, 1 dolore toracico, 3 sincopi, 9 svenimenti, 1 episodio di vertigine, 1 caso di ipertensione, 17 attacchi di panico, 1 politrauma, 5 traumi minori, 5 ferite medicate e 2 ipoglicemie. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Festa dei Ceri a Gubbio: 46 interventi sanitari registrati fino alle 13, cinque i ricoveri in ospedale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gubbio, oggi Festa dei Ceri: passione autentica nel giorno più lungo

Lo riporta ilmessaggero.it: GUBBIO - «Pensavo di vedere tre Santi e ho visto tre Ceri. Pensavo di vedere una città e ho visto un popolo. Ma, soprattutto pensavo di vedere una festa e ho visto la vita».

La Festa dei Ceri di Gubbio al centro della nuova puntata di Umbria in diretta: si parlerà anche di musica con l'ospite in studio Stefano Zavattoni

Riporta corrieredellumbria.it: Nuovo appuntamento con Umbria in diretta, in onda oggi giovedì 15 maggio dalle ore 12 su Radio Corriere dell'Umbria. In studio la giornalista Paola Costantini in compagnia del vicedirettore del Gruppo ...

Festa e Corsa dei Ceri a Gubbio, compiuto il rito dell’Alzata in Piazza Grande

Lo riporta corrieredellumbria.it: È stato compiuto il rito dell’Alzata in Piazza Grande, che ha dato ufficialmente il via alla Festa dei Ceri. I Capodieci hanno lanciato le brocche e i Ceri, fissati alla barella con la cavija, e si so ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, oltre 30mila casi e 153 decessi : 305 sanitari fuori regole

In forte crescita la curva pandemica Covid-19 in Italia: sono 30.798 i nuovi casi, 14.441 in più, mai così tanti nel 2021, però con un numero molto alto di tamponi 851.