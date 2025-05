Festa dei Bisi di Baone 2025

È tempo di Bisi! Baone si prepara a ospitare la 27ª edizione della Festa dei Bisi, dal 16 al 20 maggio 2025. Questo attesissimo evento enogastronomico celebra le squisite perle verdi dei Colli Euganei, offrendo cinque giorni di gusto, tradizione e convivialità tra piatti tipici, laboratori e intrattenimento. Non mancate!

