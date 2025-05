Ferrovia per il mare la proposta di Volt | Treni tra Olmi e Jesolo

La proposta di Volt Europa Veneto punta a migliorare il collegamento tra Jesolo e l'entroterra con una rete di trasporti innovativa. Al posto della controversa "strada del mare", l'idea è quella di sviluppare una ferrovia unita a tram e treni notturni, offrendo un'alternativa sostenibile e pratica per facilitare l'accesso al litorale veneto.

Per potenziare il collegamento tra Jesolo e l'entroterra veneto c'è il progetto di una nuova strada del mare, idea che però non piace a tutti. Volt Europa Veneto propone un'alternativa, un piano «ambizioso e realizzabile per rivoluzionare l’accesso al litorale»: ferrovia, tram e treni notturni al. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Ferrovia per il mare, la proposta di Volt: «Treni tra Olmi e Jesolo»

