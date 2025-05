Ferri corre per la Toscana Candidato per Forza Italia a consigliere regionale

Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, è il candidato di Forza Italia per le elezioni regionali in Toscana. Dopo aver accolto l'invito del presidente Tajani, Ferri è pronto a rappresentare i territori di Massa, Carrara e Lunigiana, proseguendo sulla scia dei successi già conseguiti nella sua carriera.

Forza Italia candida il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri alle elezioni regionali in Toscana. Martedì scorso a Roma ha accettato l’invito del presidente Tajani dichiarandosi pronto a correre per il territorio di Massa, di Carrara e della Lunigiana, sulla scia dei buoni risultati già raggiunti in occasione delle elezioni europee dello scorso anno. "Ferri ha accettato la candidatura – ha annunciato pubblicamente il coordinatore regionale Marco Stella – nel quadro di una mobilitazione straordinaria per rilanciare l’azione di Forza Italia e garantire alla coalizione di centrodestra una squadra che possa dare un contributo decisivo per una storica vittoria che, mai come oggi, sembra possibile in Toscana. Dopo aver raccolto la disponibilità delle tre rappresentanti in parlamento, si stanno così aggiungendo quelle dei moltissimi amministratori locali che stanno lavorando al meglio sui territori di tutte le province, ai quali Antonio Tajani, Deborah Bergamini e il sottoscritto hanno chiesto una partecipazione diretta e convinta all’appuntamento elettorale". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferri corre per la Toscana. Candidato per Forza Italia a consigliere regionale

