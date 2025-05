ROMA (ITALPRESS) – I rapporti tra Italia e Israele “sono eccellenti, malgrado la situazione bellica in questo Paese e malgrado le tensioni internazionali”. Lo ha affermato l’ambasciatore d’Italia in Israele, Luca Ferrari, in un’intervista a Diplomacy Magazine, format tv dell’agenzia Italpress. I rapporti bilaterali “sono decollati soprattutto all’inizio del millennio, hanno raggiunto ormai un interscambio di più di 5 miliardi di euro con un surplus della bilancia dei pagamenti da parte italiana”, ha spiegato l’ambasciatore. Legami basati innanzitutto su una lunga storia, vissuta nella stessa area mediterranea da due popoli affini. “E’ ovvio che il rapporto si impernia oggi sulla comunità ebraica italiana, in Israele, e sulla comunità ebraica in Italia. Le due comunità si parlano, sono gemellate e intensificano i rapporti tra le nostre due nazioni”, ha osservato Ferrari. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

© Unlimitednews.it - Ferrari “L’interscambio commerciale Italia-Israele supera i 5 miliardi”