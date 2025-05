Femminicidio a Civitavecchia donna uccisa con tre colpi al torace

Civitavecchia, 15 maggio 2025- Un venezuelano di 54 anni si è presentato alla stazione dei carabinieri di Civitavecchia dicendo di aver ucciso la compagna convivente. I militari subito intervenuti nella casa indicata dall’uomo insieme al 118 hanno constatato la morte della donna che aveva all’altezza dell’addome varie ferite da arma da taglio. Sono in corso i rilievi.( Fonte Adnkronos) Il commento di Marietta Tidei. “Di fronte all’ennesimo femminicidio non possiamo restare in silenzio. Servono azioni concrete ”. “Ancora una volta ci ritroviamo a piangere una donna, vittima dell’ennesimo, orribile femminicidio. Una tragedia che si è consumata nel cuore della nostra città, a pochi passi dalla Cattedral e, dove una donna di 47 anni, di origine bulgara, è stata brutalmente uccisa con tre colpi al torace all’interno di una palazzina in via Gorizia. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it