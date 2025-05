Federico Buffa e Dario Vergassola - Incontro con degustazione

Un evento imperdibile per gli amanti dello sport e della comicità: il 28 giugno 2025, presso Villa Piva a Valdobbiadene, Federico Buffa e Dario Vergassola si incontrano per una serata di degustazione e intrattenimento. Un’opportunità unica per ascoltare storie affascinanti e vivere un duetto coinvolgente nell’ambito della XXVI edizione di Sorsi d’Autore.

Incontro con il giornalista sportivo Federico Buffa e il comico Dario Vergassola. Sabato 28 giugno 2025 presso Villa Piva (detta “dei Cedri”) a Valdobbiadene, nell’ambito della XXVI edizione di Sorsi d’Autore. La serata sarà un’occasione unica di confronto e intrattenimento, con un duetto. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Federico Buffa e Dario Vergassola - Incontro con degustazione

