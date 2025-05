FdI contro la Germania | Spd ha chiesto di escluderci? Preoccupante

“È preoccupante quanto riportato dal quotidiano Die Welt, secondo cui l’Italia sarebbe stata esclusa, su richiesta del Partito Socialdemocratico tedesco (Spd), dalla bozza finale del contratto di coalizione del nuovo governo guidato da Friedrich Merz": lo scrive in una nota il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti. Si tratta, continua il ministro, di "un documento che, nella versione iniziale, riconosceva la nostra Nazione come partner strategico della Germania, insieme a Francia, Polonia e altri Stati europei. Se fosse confermato che l’eliminazione del riferimento all’Italia è avvenuta su pressione della sinistra tedesca, saremmo di fronte a un atto gravissimo". Secondo Foti, se la notizia venisse confermata, si parlerebbe di un "danno che non colpisce un governo, ma l’intera Nazione. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

