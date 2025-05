Fazio saluta Che Tempo Che Fa mentre Amici 24 e Serie A animano la domenica

Fabio Fazio saluta il suo pubblico in un'atmosfera carica di emozione a "Che Tempo Che Fa", mentre "Amici 24" e la Serie A animano la domenica. Con una sottile malinconia, ha evocato il ricordo di momenti indimenticabili, annunciando discretamente l’approssimarsi della conclusione di un'era che ha contraddistinto la televisione italiana.

Nel corso della giornata domenicale, Fabio Fazio ha lasciato un ricordo indelebile nell'anima del pubblico presente in studio e degli spettatori a casa, anticipando in maniera discreta l'imminente fine di Che Tempo Che Fa. Durante l'evento, lo speaker ha fatto presente che quella serata costituiva la penultima trasmissione del ciclo, regalando al pubblico un saluto.

Mara Venier: «Che tempo che fa? La Rai ha perso il programma più bello». Fazio: io ora godo di assoluta libertà

Segnala msn.com: Mara Venier non ha dubbi: «Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me».

Che Tempo Che Fa, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata del talk/ Fazio chiude una stagione da record

Come scrive ilsussidiario.net: La stagione televisiva si avvia alla conclusione, e con essa anche l’edizione in corso di Che Tempo Che Fa. L’ultima puntata del celebre talk show condotto da Fabio Fazio andrà in onda domenica, 18 ma ...

Fabio Fazio ci ha invitato a vedere come si fa “Che tempo che fa”

Riporta sorrisi.com: Siamo stati dietro le quinte dello show della domenica sera sul Nove. Ecco il nostro reportage tra mille curiosità, emozioni e tanti ospiti a sorpresa ...

Che tempo che fa: Tom Hanks ospite di Fabio Fazio

L'attesissimo appuntamento con Tom Hanks arricchisce la serata di 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio. L'iconico attore, regista e produttore, noto per i suoi ruoli indimenticabili sul grande schermo, si concede al pubblico italiano per parlare del suo nuovo romanzo, ' Nascita di un capolavoro del cinema '.