Fattoria chiusa dall’Asl | è la stessa che denunciò i clienti per ' no show'

La fattoria didattica "Il Ciliegio" di San Desiderio, già coinvolta in una polemica nazionale per aver denunciato alcuni clienti per no show, si trova ora ad affrontare un nuovo problema: la chiusura da parte dell'ASL. La situazione si complica per i titolari, già sotto i riflettori per le loro azioni contro i clienti assenti.

Erano saliti alla ribalta nazionale per aver denunciato pubblicamente, rivolgendosi anche ai carabinieri, alcuni clienti che avevano prenotato un pranzo per non presentarsi senza avvisare. Ora i titolari della fattoria didattica "Il Ciliegio" di San Desiderio sono alle prese con un'altra grana. . 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Fattoria chiusa dall’Asl: è la stessa che denunciò i clienti per 'no show'

