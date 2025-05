Farmaco contaminato Strage negli ospedali 9 morti | scatta l’allerta

È scattato l’allarme sanitario nazionale dopo che 18 pazienti sono stati infettati da un farmaco contaminato. Nove di loro sono già deceduti. Le autorità hanno sospeso la licenza a un laboratorio farmaceutico ritenuto responsabile della distribuzione di fiale contaminate con un batterio potenzialmente letale. L’intero sistema ospedaliero ora teme un’estensione del contagio. Secondo il rapporto preliminare, il batterio si sarebbe sviluppato all’interno dei flaconcini durante il processo di produzione o confezionamento del farmaco. La contaminazione non è stata rilevata prima della distribuzione, permettendo che le fiale venissero somministrate in modo ordinario. Fentanyl contaminato in Argentina: 9 morti e 18 casi di infezione. Il dramma si è consumato all’ Ospedale Italiano di La Plata, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

